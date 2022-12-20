Военные, участвующие в СВО, получили танки Т-90М «Прорыв»

После получения техники экипажи приступили к отработке навыков управления боевой машиной, стрельбы из открытых и закрытых позиций. Отмечается, что корректировку огня ведут с помощью БПЛА.

«Партия современных модернизированных танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение танкового соединения ЦВО, подразделения которого ведут боевые действия в зоне специальной военной операции. Экипажи танков совершенствуют навыки огневой подготовки и управления боевой машиной. Инструкторы обучают военнослужащих с учётом современного боевого опыта», — сообщили в Минобороны России.