21:32, 20 декабря 2022
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Военные, участвующие в СВО, получили танки Т-90М «Прорыв»И сейчас проходят отработку различных навыков
Военные Центрального военного округа, проходящие службу в зоне СВО, которые известны как «Отважные», получили партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв».
Фото: Shnyagi.net
После получения техники экипажи приступили к отработке навыков управления боевой машиной, стрельбы из открытых и закрытых позиций. Отмечается, что корректировку огня ведут с помощью БПЛА.
«Партия современных модернизированных танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение танкового соединения ЦВО, подразделения которого ведут боевые действия в зоне специальной военной операции. Экипажи танков совершенствуют навыки огневой подготовки и управления боевой машиной. Инструкторы обучают военнослужащих с учётом современного боевого опыта», — сообщили в Минобороны России.