Военные внедрят управляемые боеприпасы для гранатометов

По последним данным, первая демонстрация нового вооружения запланировано на весну 2020 года, при этом издание отмечает, что управляемый боеприпас предназначен для гранатометов версий M3E1 и M4, а также оснащен как лазерной, так и инерционной системой наведения. Дальность стрельбы данного оружия составляет от 30 м до 2 км, при этом боеприпас способен отклониться от цели не более чем на 1 м.

Напомним, что чуть ранее Минобороны США уже запатентовало гранатомет, способный запускать капсулы с раскрывающейся сетью. Боеприпасы разработаны для борьбы с дронами-разведчиками противников.