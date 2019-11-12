Наука и технологии
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Военные внедрят управляемые боеприпасы для гранатометов
Причем занимаются данным вопросом армии сразу двух государств
Британское издание Jane’s опубликовало материал, в котором говорится о том, что американская компания Raytheon и шведская Saab Dynamics занимаются внедрением ручных гранатометов Carl-Gustaf использующих управляемые боеприпасы.
По последним данным, первая демонстрация нового вооружения запланировано на весну 2020 года, при этом издание отмечает, что управляемый боеприпас предназначен для гранатометов версий M3E1 и M4, а также оснащен как лазерной, так и инерционной системой наведения. Дальность стрельбы данного оружия составляет от 30 м до 2 км, при этом боеприпас способен отклониться от цели не более чем на 1 м.
Напомним, что чуть ранее Минобороны США уже запатентовало гранатомет, способный запускать капсулы с раскрывающейся сетью. Боеприпасы разработаны для борьбы с дронами-разведчиками противников.