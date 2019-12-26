Наука и технологии
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Военные впервые успешно атаковали террористов при помощи дронов
Сделали это французские вооруженные силы
После случая, когда сразу 12 французских солдат в Мали погибли от рук террористов, Франция начала использовать беспилотники для уничтожения противника.
Так, с помощью дрона “Жнец” французские военные успешно уничтожили 7 исламских экстремистов. При этом общее число террористов, которые были убиты в рамках операции, составило 33 человека. Что важно, президент Франции отдельно отметил как достижение тот факт, что это первый раз, когда его армия воспользовалась беспилотными летательным аппаратом в подобных целях.
Если верить данным издания Associated Press, прямо сейчас в Мали находятся 4,5 тыс французских военнослужащих и несмотря на это ситуация в регионе с каждым днем становится все более напряженной. Так, бандиты занимаются грабежом аванпостов, а также ведут незаконную добычу ископаемых.