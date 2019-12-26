Военные впервые успешно атаковали террористов при помощи дронов

Так, с помощью дрона “Жнец” французские военные успешно уничтожили 7 исламских экстремистов. При этом общее число террористов, которые были убиты в рамках операции, составило 33 человека. Что важно, президент Франции отдельно отметил как достижение тот факт, что это первый раз, когда его армия воспользовалась беспилотными летательным аппаратом в подобных целях.

Если верить данным издания Associated Press, прямо сейчас в Мали находятся 4,5 тыс французских военнослужащих и несмотря на это ситуация в регионе с каждым днем становится все более напряженной. Так, бандиты занимаются грабежом аванпостов, а также ведут незаконную добычу ископаемых.