Военные значительно улучшат броню пехотинцев благодаря жемчугу

Так, подражая внешнему виду перламутра, исследователи из Университета в Буффало, финансируемого Военным исследовательским бюро армии США, создали легкий пластик, который в 14 раз прочнее и в восемь раз легче, чем сталь, что делает его идеальным материалом для поглощения удара пуль и других снарядов.

”Материал жесткий, прочный и легкий. Его можно использовать при разработке жилетов, шлемов и других типов защиты, а также в создании защитной брони для кораблей, вертолетов и других транспортных средств”, — рассказал профессор кафедры машиностроения и аэрокосмической техники и соавтор изобретения Шэньцян Рен.