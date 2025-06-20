Военный эксперт объяснил, чем закончится ирано-израильская война

Израиль добился практически полного контроля над воздушным пространством Ирана уже в первые сутки наступления. Системы ПВО страны были выведены из строя, что стало неожиданным поворотом, учитывая развитую военную промышленность Ирана. Удары пришлись по ключевым оборонным объектам, включая радары, базы ПВО и склады оружия. Израиль также атаковал предприятия, задействованные в ядерной программе, вне зависимости от их фактической роли. Повреждены объекты в Натанзе, Исфахане, Эраке и Фордо.

Сухопутные войска Ирана также понесли серьезные потери — удары пришлись по объектам Корпуса стражей исламской революции. Атаки затронули склады вооружений, танковые соединения и системы противоракетной обороны. Пострадали и военно-морские силы страны — в частности, база ВМС в Абадане и тактическая авиабаза в Тебризе.

Ответные действия Ирана были ограниченными, но заметными. Повреждения зафиксированы в Тель-Авиве, Хайфе и других районах Израиля. Заявлено об использовании гиперзвукового оружия, которое сложно перехватить даже с развитыми средствами ПВО. Израиль отрицает потери своих истребителей, несмотря на утверждения Тегерана о сбитых F-35I.

Сложность конфликта заключается не только в технической стороне, но и в политическом контексте. Иран не атакует объекты США, несмотря на очевидную поддержку американцами израильских действий. На Ближнем Востоке меняется баланс сил — Израиль укрепляет связи с арабскими монархиями, недовольными иранской поддержкой радикальных группировок. За кулисами обсуждаются возможные вложения саудитов в экономику США в обмен на давление на Иран. При этом Россия и Китай занимают выжидательную позицию и сохраняют нейтралитет, не вмешиваясь напрямую и не оказывая открытой поддержки ни одной из сторон.

Исторически у Ирана и Израиля были периоды сотрудничества. Однако после исламской революции 1979 года Тегеран стал продвигать традиционализм и антизападную риторику, где Израиль рассматривался как символ чуждых ценностей. С этого момента началась долгая конфронтация, в которой Иран стал поддерживать антиизраильские прокси-группы, а Израиль — готовиться к ответным ударам.

Сегодняшние события — результат накопленных противоречий, усиленных техническим развитием обеих сторон. Израиль явно не намерен ждать, пока Иран получит ядерное оружие, пусть даже пока нет прямых доказательств существования военной составляющей программы. Атаки по структурам КСИР также могут быть попыткой расшатать внутриполитическую стабильность Ирана, где уже не первый год наблюдаются массовые протесты.

Скорее всего, из-за невмешательства своих союзников Иран будет вынужден пойти на переговоры и подписать новые соглашения по ядерной программе. Однако в долгосрочной перспективе Тегеран вряд ли откажется от обогащения урана. Полноценной смены режима, на которую надеется Израиль, тоже не произойдёт. Внутренние протесты недостаточно сильны.