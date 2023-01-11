Военный эксперт объяснил, на что повлияет передача Украине немецких бронемашин Marder

Военный эксперт объяснил, на что повлияет передача Украине немецких бронемашин MarderИз обещанного количества можно сформировать батальон
Известия: Украине могут передать броневики Marder, но это «ничего не решает» . Обозреватель «Известий», военный эксперт Антон Лавров оценил немецкие БМП Marder, которые НАТО обещает поставить Украине.
Фото: Globeecho.com
По словам Лаврова, броневики Marder, 40 единиц которых должны передать Украине, были разработаны в 1950-х годах для противостояния с советскими БМП-1 и БМП-2. При этом неизвестно, поставят Украине базовые версии или с усиленной бронёй, способные выдержать обстрел из 30-мм автоматических пушек советских БМП. При этом из обещанного количество броневиков ВСУ смогут сформировать не более механизированного батальона.
Как отметил эксперт, для своего поколения и времени Marder получили хорошую пушку и приборы наведения. Но их передача всё равно «ничего не решает».
«Неясно, какую версию передадут Украине, обычную или более продвинутую с усиленным бронированием, которое способно выдерживать обстрел из 30-миллиметровых автоматических пушек советских БМП», — рассказал эксперт.