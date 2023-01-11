Военный эксперт объяснил, на что повлияет передача Украине немецких бронемашин Marder

Как отметил эксперт, для своего поколения и времени Marder получили хорошую пушку и приборы наведения. Но их передача всё равно «ничего не решает».

«Неясно, какую версию передадут Украине, обычную или более продвинутую с усиленным бронированием, которое способно выдерживать обстрел из 30-миллиметровых автоматических пушек советских БМП», — рассказал эксперт.