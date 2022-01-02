Военный эксперт предсказал, что ждёт НАТО в случае массированной атаки F-35 на Россию

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Военный эксперт предсказал, что ждёт НАТО в случае массированной атаки F-35 на РоссиюНичего хорошего их точно не ждёт
В сети появился материал, в котором военный журналист и эксперт рассказал о том, что ждёт НАТО в случае массированного авианалёта новейших американских истребителей F-35 на Россию со стороны Чёрного моря.
По словам специалиста, в таком случае бойцов альянса ждёт столкновение с развёрнутыми в Крыму модернизированными системами противовоздушной обороны С-300ПМ-2. Именно они, в случае нарушения российского воздушного пространства со стороны F-35, собьют вражеские истребители.
Именно разветвлённая сеть ПВО, выстроенная Россией, «заставит Запад одуматься и не совершать провокационных действий в отношении Москвы», считает эксперт.
Напомним, что ранее американская военная корпорация Lockheed Martin получила тайный заказ на разработку новейшей модификации истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. До сих пор остаётся неизвестным, в интересах какого союзного США государства создаётся свежий проект.
Источник: Lenta.ru