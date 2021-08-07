Военный эксперт признал советский флот опередившим своё время на 40 лет

Как отметил эксперт, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, нынешний российский флот, особенно в океанской зоне, до сих пор оснащён кораблями, принятыми на вооружение ещё в 1960-е годы. Он подчеркнул, что техника сугубо российского производства превосходит советскую по ТТХ, как и все иностранные аналоги, но её «неприлично мало». По его словам, при Советском Союзе на параде стояли 4 авианесущих и 3 атомных ракетных крейсера.

Он также упомянул морскую авиацию, которая в большинстве своём служит уже порядка 40 лет. Константин Сивков отметил, «что советским кораблестроителям и разработчикам противокорабельных ракет удалось создать корабли, ракетное оружие, которые даже спустя более 40 лет сохраняют оперативное значение для ВМФ и способны решать задачи обеспечения национальной безопасности страны».