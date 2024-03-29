Военный эксперт прокомментировал захват немецкой БМП Marder российскими бойцами

По словам Дандыкина, вероятнее всего, эта модель модернизирована, так как Marder — достаточно старя машина, принятая на вооружение ещё в 1970-х годах. Эксперт сравнил немецкий броневик с американской БМП Bradley и уточнил, что от такой находки было бы больше пользы — «можно изучить больше составляющих».

Однако и от немецкой «Куницы» будет толк, если это всё же модернизированная БМП. «Но повторюсь, что эта машина — прошлый век. К тому же немцы сейчас по большому счёту в развитии бронетехники, скажем так, не на первых ролях», — отметил эксперт.