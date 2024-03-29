Военный эксперт прокомментировал захват немецкой БМП Marder российскими бойцами

Опубликовано 29 марта 2024, 15:45
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Военный эксперт прокомментировал захват немецкой БМП Marder российскими бойцамиПольза будет только от модернизированной версии
Российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса, ветеран боевых действий Василий Дандыкин, прокомментировал захват российскими бойцами немецкой БМП Marder.
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По словам Дандыкина, вероятнее всего, эта модель модернизирована, так как Marder — достаточно старя машина, принятая на вооружение ещё в 1970-х годах. Эксперт сравнил немецкий броневик с американской БМП Bradley и уточнил, что от такой находки было бы больше пользы — «можно изучить больше составляющих».
Однако и от немецкой «Куницы» будет толк, если это всё же модернизированная БМП. «Но повторюсь, что эта машина — прошлый век. К тому же немцы сейчас по большому счёту в развитии бронетехники, скажем так, не на первых ролях», — отметил эксперт.