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Военный эксперт рассказал о защищающей Москву системе А-135 «Амур»И о том, на что она способна
Столицу России — Москву — защищает система противоракетной обороны А-135 «Амур». Но насколько она эффективна в выполнении своей главной задачи — защите от ограниченного ядерного удара?
Рассказать об этом взялся военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, орудие способно нанести удар по целям даже в том случае, если они передвигаются со скоростью 6-7 км/с. При этом противоракеты дальнего действия должны будут перехватить вражеские цели, находящиеся в этот момент вне атмосферы Земли, а ближнего действия — на внутренней её части.
Что интересно, А-135 способен различать между собой реальные цели, снабжённые боеголовками, и муляжи.
Кнутов отметил, что система противоракетной обороны, защищающая Москву, продолжает оставаться лучшей в мире. Но несмотря на это, специалисты прямо сейчас проводят её модернизацию до уровня А-235 «Нудоль».
Источник: ПолитЭксперт