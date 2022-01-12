Военный эксперт рассказал о защищающей Москву системе А-135 «Амур»

Рассказать об этом взялся военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, орудие способно нанести удар по целям даже в том случае, если они передвигаются со скоростью 6-7 км/с. При этом противоракеты дальнего действия должны будут перехватить вражеские цели, находящиеся в этот момент вне атмосферы Земли, а ближнего действия — на внутренней её части.

Что интересно, А-135 способен различать между собой реальные цели, снабжённые боеголовками, и муляжи.

Кнутов отметил, что система противоракетной обороны, защищающая Москву, продолжает оставаться лучшей в мире. Но несмотря на это, специалисты прямо сейчас проводят её модернизацию до уровня А-235 «Нудоль».