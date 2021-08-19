Военный лётчик рассказал о возможных причинах падения российского истребителя МиГ-29

Со своей версией произошедшего выступил заслуженный военный летчик России Владимир Попов. По его словам, «наиболее вероятной причиной падения» являются метеоусловия — из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря, в месте полёта могла образоваться «грозовая облачность», пишут Известия.

Также крушение могло произойти из-за потери пилотом контроля высоты при выполнении манёвров. Не исключил специалист и отвлечение летчика от приборного полёта либо отказ техники.

Попов отметил, что МиГ-29СМТ — достаточно прост в полёте. Но у него при этом довольно трудные «высшие пилотажи». Именно поэтому данной моделью истребителя должен управлять исключительно профессиональный лётчик.