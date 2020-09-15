Военный вертолет США потерпел крушение в Сирии

Согласно имеющейся на данный момент информации, практически сразу же после крушения, американские военнослужащие и бронетехника окружили место падения боевой машины. Речь, судя по всему, идет о селении Тель-Хаддад рядом с городом Аль-Ярубия.

Что интересно, практически сразу же после публикации сообщения о крушении, оно исчезло с официального сайта агентства. Также стоит отметить, что на момент написания данного материала, информации о инциденте практически нет: никакие причины и подробности крушения неизвестны, при этом не сообщается и о какой-либо реакции со стороны американских военных.