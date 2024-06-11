Военных роботов на 9 миллионов евро заказала НАТО у немецкого стартапа

NIF, венчурный фонд с капиталом в 1 миллиард евро, поддерживаемый 24 из 32 членов НАТО, нацелен на укрепление оборонного потенциала за счет инвестиций в технологии. Это финансирование последовало за первоначальными инвестициями NIF в британскую компанию iCOMAT, специализирующуюся на легких композитных материалах.

Беспилотные автомобили GEREON, которые уже прошли испытания в Швейцарии, Германии, Австрии, Венгрии и Украине, выпускаются в четырех размерах. Самый большой из них может перевозить до 500 кг и служить в качестве транспортного средства для беспилотников или эвакуации, в то время как другие модели предназначены для бронетанковой подготовки, симуляционных учений и миссий по наблюдению.