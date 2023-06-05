«Войти в айти»: количество откликов на ИТ-вакансии в России выросло на 44% за полгода

Количество откликов на IT-вакансии в России значительно выросло за первые пять месяцев 2023 года, таковы данные статистики HeadHunter. В сравнении с прошлым годом, число откликов увеличилось на 44%, достигнув отметки в 23,4 миллиона. В то же время, количество размещённых вакансий выросло всего на 7%, составив 274,9 тысячи.

Такой тренд подтверждают и участники IT-рынка. Например, в МТС количество откликов на IT-вакансии в первом квартале выросло на 59% по сравнению с прошлым годом. В VK количество откликов увеличилось в два раза, в то время как количество вакансий в холдинге выросло почти в три раза. Это связывают с уходом зарубежных вендоров, ростом числа вакансий и общими изменениями на рынке.

Компания NtechLab также заметила значительный рост откликов на их вакансии в первом квартале. В сравнении с прошлым годом, число откликов увеличилось в два раза. Однако количество вакансий в компании сократилось, и увольнений по собственному желанию стало в два раза меньше. Это может быть связано с тем, что многие IT-специалисты ищут отсрочку от призыва после начала частичной мобилизации.

Сейчас компании получают больше откликов на IT-вакансии, что может быть обусловлено освобождением от мобилизации и возможностью удалённой работы. Однако также есть переизбыток кандидатов на позиции junior, которые имеют завышенные зарплатные ожидания и недостаточную квалификацию для трудоустройства. Это обусловлено большим спросом на дистанционные IT-курсы среди молодёжи.