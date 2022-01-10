Войти в айти: россияне назвали самую перспективную профессию будущего

Согласно результатам опроса, около 55 процентов людей считают такой же перспективной и профессию врача, 44 процента от всех опрошенных — специалиста по нанотехнологиям, а 43 процента уже вирусолога.

При этом 39 процентов россиян обращают внимание на менеджеров по продажам, 33 процента — инженеров, а 27 процентов — строителей. К тому же анализ голосов показал, что, по мнению опрошенных россиян, высоким спросом будут пользоваться HR-специалисты – так считают 18 процентов – инфекционисты, здесь уже 15, а также медсестры и медбратья – такого мнения придерживаются 10 процентов.