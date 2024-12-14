Волгоградские учёные нашли «живые» антибиотики

Международный научный коллектив, в который вошли специалисты ВолгГТУ, обнаружил, что некоторые штаммы лактобактерий вырабатывают бактериоцины — естественные вещества, действующие как натуральные антибиотики, безопасные для человека. Эти соединения могут стать альтернативой синтетическим антибиотикам, помогая не только в борьбе с патогенными бактериями, но и в продлении срока хранения продуктов. Исследование было опубликовано в журнале Foods и продемонстрировало, что использование таких «живых» консервантов благоприятно скажется как на здоровье потребителей, так и на экологии.

Традиционные консерванты, такие как соль, уксус и молочная кислота, использовались людьми на протяжении веков для защиты пищи от микробов. С развитием химической промышленности на рынок пришли синтетические добавки, известные как E2xx. Однако при избыточном потреблении эти вещества могут вызвать побочные эффекты, такие как расстройства желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции и влияние на нервную систему. По словам учёных ВолгГТУ, все чаще в производстве продуктов питания возвращаются к использованию природных средств, таких как бактериоцины, которые безопасны для человека и эффективны против микроорганизмов.

Исследования показали, что бактерии Latilactobacillus sakei (подвид sakei 2a) из мясных продуктов вырабатывают бактериоцины, которые могут уничтожать другие микроорганизмы и улучшать вкус и запах пищи. Валентина Храмова, одна из авторов исследования, отметила, что эти бактерии не повреждаются общими антибиотиками, такими как амоксициллин и норфлоксацин, но чувствительны к ванкомицину. Это открытие делает Latilactobacillus sakei перспективным кандидатом для разработки биоконсервантов, которые смогут эффективно бороться с бактериями без вреда для здоровья человека.