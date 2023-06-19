«Волки и овцы»: как мошенники определяют потенциальную жертву для киберпреступлений

Мошенники, при выборе своей жертвы, учитывают множество факторов, как рассказал Ваге Закарян, руководитель команды разработки платформы Gem4me. Они могут проводить предварительные исследования, изучать базы данных или выбирать жертву в процессе звонков и отправки сообщений, исходя из её реакции.

Особенно уязвимыми перед мошенниками являются люди, находящиеся в состоянии стресса, которые более подвержены влиянию. У них снижена способность критического мышления, и они реже ставят под сомнение информацию, которую слышат от незнакомых людей, как подчеркнул эксперт.

Мошенники не предварительно выбирают таких людей, а выявляют их в процессе общения или разговора в мессенджерах. Поэтому важно сразу противостоять им и не поддаваться на провокации, сказал Закарян.

Злоумышленникам интересны не только люди с высоким социальным статусом, но и те, у кого средний доход. Иногда мошенникам легче получить деньги у людей с низким доходом, так как они не ожидают особого внимания со стороны мошенников, отметил специалист.

Жертвами мошенников могут стать люди разного возраста: от школьников, которые могут недостаточно осознавать опасность и сообщать информацию неизвестным лицам в социальных сетях, до пенсионеров, которые доверчиво принимают информацию от «представителей службы безопасности банка» или других служб. Эти категории людей, по мнению эксперта, наиболее подвержены влиянию мошенников.

Поэтому им нужно чаще напоминать о необходимости быть осторожными при общении с незнакомыми людьми, о безопасном хранении паролей и о том, что никогда нельзя отправлять пароли или платёжные данные через интернет, даже своим знакомым, не говоря уже про незнакомцев. Ведь эта информация может попасть в руки хакеров, которые обязательно воспользуются ею, заключил Закарян.