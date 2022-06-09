Volkswagen решил уволить сотрудников и выплатить им шесть окладов

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Volkswagen решил уволить сотрудников и выплатить им шесть окладовНо в компании говорят, что массовых увольнений нет
Сотрудникам Volkswagen, работающим в российском подразделении компании в Нижнем Новгороде, предложили уволиться и получить за это шесть окладов.
Об этом стало известно из письма профсоюзов «Единство» и АСМ директору по персоналу «Фольксваген груп рус» доктору Герриту Шпенглеру. Сотрудникам за добровольное расторжение с компанией трудовых договоров обещают шесть окладов, если они уволятся до 17 июня, и пять окладов в случае увольнения до 29 июня. Также сотрудникам предлагается медицинская страховка до конца 2022 года, а некоторым — личная техника.
При этом в Volkswagen утверждают, что «массового сокращения для работников Нижнего Новгорода нет». На нижегородском предприятии работает 200 человек.