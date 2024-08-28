Волокна грибов сделали роботов более чувствительными к среде

Мицелий, подземная часть грибов, обладает способностью чувствовать химические и биологические сигналы и реагировать на них. В ходе экспериментов, два робота — мягкий робот в форме паука и бот на колесах — использовали мицелий для изменения своих действий в ответ на световые стимулы.

Устройство для интеграции мицелия в роботов включает в себя электрический интерфейс, который фильтрует вибрации и электромагнитные помехи, и контроллер, преобразующий электрические сигналы мицелия в цифровые команды для роботов.

Эта технология открывает новые возможности для создания роботов, способных эффективно взаимодействовать с непредсказуемой средой, что может революционизировать как робототехнику, так и области, связанные с живыми системами.