Волоски рыбы-зебры раскроют секреты потери слуха у людей

Хотя на первый взгляд водный житель и человек ничего общего не имеют, структура и функции волосковых клеток на коже рыбы почти идентичны волосковым клеткам во внутреннем ухе человека.

Обе группы клеточных рецепторов имеют тип белка, известный как «ионный канал», который преобразует волны, обнаруженные клетками, в электрические импульсы, передающие полезную информацию.

В ходе исследований учёные, с помощью метода генного редактирования CRISPR-Cas9, обнаружили, что группы волосковых клеток обладают асимметрией. Это позволяет клеткам зебры более чувствительно обнаруживать движение сзади, чем спереди. Волосковые клетки человека также настроены на восприятие разных частот.

Специалисты отметили, что свежее открытие может сыграть заметную роль в лучшем понимании слуха и глухоты у людей.