Наука и технологии
17:05, 22 декабря 2022
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Воображали события к любимой музыке? Теперь их автоматически нарисует искусственный интеллект

И ведь выглядит шикарно!

Разработчики мобильного приложения ПАНЧ, предназначенного для создания и продвижения музыки представили свою новую разработку — искусственный интеллект, автоматически рисующий обложку для трека.

Воображали события к любимой музыке? Теперь их автоматически нарисует искусственный интеллект

Фото: ПАНЧ

Инструмент просит от пользователя минимальные данные: название композиции, имя исполнителя, описать что он хочет видеть на изображении, а затем выбрать жанр, настроение и стиль итогового изображения.

Получают достаточно интересные работы, которые вполне можно принять за работу профессионального дизайнера:

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Попробовать новинку можно, перейдя по ссылке. Итоговую работу можно сразу же адаптировать под формат социальных сетей и использовать для анонсирования и продвижения вышедшего релиза.

Напомним, что не так давно Google объявила, что её искусственный интеллект научился распознавать непонятный почерк врачей.

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