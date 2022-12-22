Воображали события к любимой музыке? Теперь их автоматически нарисует искусственный интеллект

Инструмент просит от пользователя минимальные данные: название композиции, имя исполнителя, описать что он хочет видеть на изображении, а затем выбрать жанр, настроение и стиль итогового изображения.

Получают достаточно интересные работы, которые вполне можно принять за работу профессионального дизайнера: