Воображали события к любимой музыке? Теперь их автоматически нарисует искусственный интеллект

Воображали события к любимой музыке? Теперь их автоматически нарисует искусственный интеллектИ ведь выглядит шикарно!
Разработчики мобильного приложения ПАНЧ, предназначенного для создания и продвижения музыки представили свою новую разработку — искусственный интеллект, автоматически рисующий обложку для трека.
Фото: ПАНЧ
Инструмент просит от пользователя минимальные данные: название композиции, имя исполнителя, описать что он хочет видеть на изображении, а затем выбрать жанр, настроение и стиль итогового изображения.
Получают достаточно интересные работы, которые вполне можно принять за работу профессионального дизайнера:
Попробовать новинку можно, перейдя по ссылке. Итоговую работу можно сразу же адаптировать под формат социальных сетей и использовать для анонсирования и продвижения вышедшего релиза.
Напомним, что не так давно Google объявила, что её искусственный интеллект научился распознавать непонятный почерк врачей.