Вооруженные силы США заявили о создании оружия будущего

Об этом заявил кандидат на пост председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли. Также, по его словам, развитие этих направлений не должно наносить какой-либо ущерб существующей ядерной силе Соединенных Штатов. Согласно данным источников, прототип американской гиперзвуковой ракеты дойдет до испытаний не ранее конца следующего года, что не сильно расходится с планами правительства США. Что же касательно размышлений на тему создания самостоятельного военно-космического ведомства, то о них президент Дональд Трамп заявил еще в 2018 году. К слову, Марк Милли, заявивший и новых приоритетах вооруженных сил США, был выдвинут в качестве кандидата на пост председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов как раз с подачи нынешнего президента.