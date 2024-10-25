Ворчливый дед: создатель Linux обвинил Intel, AMD и NVIDIA в большинстве багов своей ОС

Он выразил своё разочарование в связи с необходимостью дорабатывать ядро Linux для устранения ошибок, вызванных аппаратными недоработками производителей.

Торвальдс особенно подчеркнул проблему с новыми процессорами Intel, поддерживающими технологию LAM (Linear Address Masking). По его словам, он устал исправлять баги и защищаться от теоретических атак, которые на практике никогда не использовались.

Он считает, что ответственность за эти проблемы должна лежать на производителях оборудования, а не на разработчиках ПО.

Ранее Торвальдс уже критиковал AMD за использование fTPM и призывал компанию отключить эту функцию, поскольку она может вызывать проблемы при работе.

Отметим, что его прямолинейные ворчливые заявления в адрес производителей давно стали известны в ИТ-сообществе.