Наука и технологии
Опубликовано 25 октября 2024, 07:30
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Ворчливый дед: создатель Linux обвинил Intel, AMD и NVIDIA в большинстве багов своей ОС

Впрочем, ничего нового
Создатель Linux Линус Торвальдс обвинил компании Intel, AMD и NVIDIA в большинстве проблем с уязвимостями своей операционной системы.
Ворчливый дед: создатель Linux обвинил Intel, AMD и NVIDIA в большинстве багов своей ОС
© Wccftech

Он выразил своё разочарование в связи с необходимостью дорабатывать ядро Linux для устранения ошибок, вызванных аппаратными недоработками производителей.

Торвальдс особенно подчеркнул проблему с новыми процессорами Intel, поддерживающими технологию LAM (Linear Address Masking). По его словам, он устал исправлять баги и защищаться от теоретических атак, которые на практике никогда не использовались.

Он считает, что ответственность за эти проблемы должна лежать на производителях оборудования, а не на разработчиках ПО.

Ранее Торвальдс уже критиковал AMD за использование fTPM и призывал компанию отключить эту функцию, поскольку она может вызывать проблемы при работе.

Отметим, что его прямолинейные ворчливые заявления в адрес производителей давно стали известны в ИТ-сообществе.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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