Наука и технологии
Опубликовано 19 июля 2026, 16:04
1 мин.

Воробьёв рассказал о сотрудничестве Подмосковья и Китая в сфере ИИ

Губернатор представил регион на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Он рассказал о совместных проектах Подмосковья и Китая в сфере технологий, образования и промышленности. В регионе уже реализуют 67 ИИ-проектов, а экономический эффект от их внедрения достиг 3,2 миллиарда рублей.
Воробьёв рассказал о сотрудничестве Подмосковья и Китая в сфере ИИ
© Пресс-служба Губернатора Московской области , Александра Степанова

Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае с 17 по 20 июля, ключевая тема мероприятия — «Интеллектуальные партнёры — совместно создаём будущее». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поделился с иностранными коллегами опытом внедрения умных технологий в регионе и напомнил о тесном сотрудничестве Московской области и Китая.

Сегодня в Подмосковье реализуют 67 ИИ-проектов в сфере здравоохранения, образования, строительства и других направлений, экономический эффект от них уже составил около 3,2 миллиарда рублей. В этом году в регионе планируют запустить ещё 16 проектов.

В сфере промышленности Подмосковье и Китай наладят производство промышленных роботов в Ленинском округе совместно с компанией CRP Robot и ООО «Смарт Импорт». Комплекс на площади пять тысяч квадратных метров разместится в индустриальном парке «Титан», инвестиции в проект на первом этапе составят 500 миллионов рублей.

Регион также развивает сотрудничество с Китаем в сфере образования: в марте в Подмосковье прошла Неделя китайской культуры с участием шести школ, ещё 12 образовательных учреждений подписали соглашения с китайскими партнёрами. В апреле сто специалистов и управленцев Московской области прошли стажировку в Китае, а в программах студенческого обмена приняли участие более ста учащихся.

Воробьёв напомнил и о торговом взаимодействии двух стран: в Наро-Фоминске реализуют проект по развитию логистического хаба «Селятино», где в следующем году откроют крупный склад и запустят дополнительные железнодорожные пути.

Источник:360.ru
Автор:Вячеслав Логинов
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Наука и технологии/
  4. Воробьёв рассказал о сотрудничестве Подмосковья и Китая в сфере ИИ