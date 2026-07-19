Воробьёв рассказал о сотрудничестве Подмосковья и Китая в сфере ИИ

Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае с 17 по 20 июля, ключевая тема мероприятия — «Интеллектуальные партнёры — совместно создаём будущее». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поделился с иностранными коллегами опытом внедрения умных технологий в регионе и напомнил о тесном сотрудничестве Московской области и Китая.

Сегодня в Подмосковье реализуют 67 ИИ-проектов в сфере здравоохранения, образования, строительства и других направлений, экономический эффект от них уже составил около 3,2 миллиарда рублей. В этом году в регионе планируют запустить ещё 16 проектов.

В сфере промышленности Подмосковье и Китай наладят производство промышленных роботов в Ленинском округе совместно с компанией CRP Robot и ООО «Смарт Импорт». Комплекс на площади пять тысяч квадратных метров разместится в индустриальном парке «Титан», инвестиции в проект на первом этапе составят 500 миллионов рублей.

Регион также развивает сотрудничество с Китаем в сфере образования: в марте в Подмосковье прошла Неделя китайской культуры с участием шести школ, ещё 12 образовательных учреждений подписали соглашения с китайскими партнёрами. В апреле сто специалистов и управленцев Московской области прошли стажировку в Китае, а в программах студенческого обмена приняли участие более ста учащихся.

Воробьёв напомнил и о торговом взаимодействии двух стран: в Наро-Фоминске реализуют проект по развитию логистического хаба «Селятино», где в следующем году откроют крупный склад и запустят дополнительные железнодорожные пути.