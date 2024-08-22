Воронежские учёные улучшили технологию покрытия никелем деталей

Учёные химического факультета Воронежского государственного университета (ВГУ), предложили новые добавки для процесса химического никелирования, что значительно улучшило качество получаемых покрытий. В пресс-службе Минобрнауки рассказали, что исследователи разработали новый раствор для никелирования, который благодаря использованию бис (4-R-2-аминофенил) дисульфидов, обеспечивает стабильность электролита и равномерное нанесение покрытия с низкой шероховатостью и высокой коррозионной стойкостью.

Химическое никелирование, — это метод нанесения никелевого покрытия на разные материалы без применения электрического тока. Этот процесс позволяет получать равномерные покрытия даже на сложных деталях с отклонениями толщины не более 10%. Новые добавки, предложенные учёными ВГУ, улучшили свойства покрытия и расширили возможности использования метода на различных материалах, включая диэлектрические.

Работа воронежских химиков направлена на совершенствование электролитов для химического и электрохимического осаждения металлов. Профессор Хидмет Шихалиев и его команда продолжают исследования в этой области, стремясь найти ещё более эффективные органические добавки для процессов никелирования и меднения.