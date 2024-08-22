Воронежские учёные улучшили технологию покрытия никелем деталей

Воронежские учёные улучшили технологию покрытия никелем деталейС помощью новых химических растворов
Учёные химического факультета Воронежского государственного университета (ВГУ), предложили новые добавки для процесса химического никелирования, что значительно улучшило качество получаемых покрытий. В пресс-службе Минобрнауки рассказали, что исследователи разработали новый раствор для никелирования, который благодаря использованию бис (4-R-2-аминофенил) дисульфидов, обеспечивает стабильность электролита и равномерное нанесение покрытия с низкой шероховатостью и высокой коррозионной стойкостью.
Химическое никелирование, — это метод нанесения никелевого покрытия на разные материалы без применения электрического тока. Этот процесс позволяет получать равномерные покрытия даже на сложных деталях с отклонениями толщины не более 10%. Новые добавки, предложенные учёными ВГУ, улучшили свойства покрытия и расширили возможности использования метода на различных материалах, включая диэлектрические.
Работа воронежских химиков направлена на совершенствование электролитов для химического и электрохимического осаждения металлов. Профессор Хидмет Шихалиев и его команда продолжают исследования в этой области, стремясь найти ещё более эффективные органические добавки для процессов никелирования и меднения.