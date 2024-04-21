Ворующие биткоин вымогатели из группы Akira обокрали 250 компаний на $42 млн

Ведомство сообщило, что вирус-вымогатель Akira проникает в инфраструктуру компаний и эффективно действует, воруя всю конфиденциальную информацию и блокируя доступ к внутренним системам. Но в качестве выкупа злоумышленникам нужны только BTC. Причём путь доступа вируса к инфраструктуре — через VPN.

Кто именно стоит за этим вирусом, до сих пор неизвестно, несмотря на то, что Akira уже ограбил 250 компаний в США и Евросоюзе на общую сумму $42 млн. По сообщениям ФБР, возможно, это одноимённая хакерская группировка, но доподлинно это неизвестно.

Из-за эффективности и неуловимости и хакеров, и их детища, ФБР, Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры США (CISA), Европейский центр киберпреступности Европола (EC3) и Национальный центр кибербезопасности Нидерландов (NCSC) порекомендовали частным и корпоративным пользователям создать резервные копии баз данных, внедрить новейшие системы кибербезопасности и многоступенчатой аутентификации, а также использовать продвинутые антивирусы.