Восемь из десяти россиян пользуются соцсетями каждый день

Социальные сети и мессенджеры стали невероятно популярны среди россиян. По данным опроса ВЦИОМ, 86% людей в России пользуются ими ежедневно. Новостные каналы (77%) и образовательные ресурсы (41%) оказались наиболее популярными среди пользователей.

Время, проведённое в сети, также впечатляет. Пользователи проводят больше всего времени на ВКонтакте (в среднем 129 минут в день). Также популярны TikTok (125 минут), Telegram (123 минуты) и Одноклассники (100 минут).

Россияне активно подписываются на различные тематические группы: новости (77%), образование (41%), юмор (35%) и развлечения (33%). Только 10% опрошенных заходят в соцсети несколько раз в неделю, а всего 4% раз в неделю или реже. В среднем, люди проводят 272 минуты в соцсетях и мессенджерах ежедневно.

Когда появляется новая социальная сеть или мессенджер, 51% россиян регистрируются там только по необходимости. Около 28% ждут отзывов от знакомых или знаменитостей, прежде чем присоединиться, и 6% совсем отказываются от новых регистраций.

Эти результаты были получены в ходе интернет-опроса «ВЦИОМ-Онлайн», проведённого среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет с 22 по 24 июля 2023 года. Погрешность выборки с вероятностью 95% составляет не более 2,5%.