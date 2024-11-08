Воспоминания хранятся не только в мозге, показало исследование

До сих пор считалось, что память и обучение — это исключительно функции мозга и его клеток. Однако ученые обнаружили, что клетки, взятые из почечной ткани, также могут участвовать в процессе запоминания. В ходе экспериментов ученые имитировали условия для обучения с помощью химических сигналов, подобно тому, как они воздействуют на мозг. Результаты показали, что клетки «включали» ген памяти, аналогичный тому, который активируется в мозге.

Эксперименты, в которых клетки подвергались последовательным химическим импульсам, показали, что клетки лучше усваивали информацию, если сигналы поступали с перерывами, а не одномоментно, что является знакомым принципом «интервального повторения» в обучении.

Этот научный прорыв может не только расширить наши представления о механизмах памяти, но и привести к новаторским методам лечения заболеваний, связанных с памятью. Ученые предполагают, что в будущем нужно будет учитывать, как «помнят» различные клетки тела, что может повлиять на подходы к лечению диабета, рака и других заболеваний.