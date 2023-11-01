Восстание машин отменяется: ИИ и голуби используют один принцип решения задач

Предыдущие исследования показали, что голуби научились решать сложные задачи категоризации, где человеческие методы мышления были бы неэффективными.

Исследователи предполагали, что голуби используют метод «грубой силы» для решения проблем, аналогичный тому, который используется в моделях ИИ.

В ходе исследования голубям показывали стимулы, такие как линии разной ширины и углы, и они должны были выбрать правильную категорию. Результаты показали, что голуби улучшили свою способность делать правильный выбор в одном из экспериментов с 55% до 95% времени.

Исследователи использовали модель ИИ для решения тех же задач, что и голуби, и, как и голуби, искусственный интеллект научился делать правильные прогнозы.