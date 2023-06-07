Восстание машин отменяется: создатели ChatGPT даже не начали тренировать новую версию бота

О ней, например, высказался генеральный директор OpenAI, Сэм Альтман. В рамках конференции, организованной индийской газетой Economic Times, он заявил, что работа над этой моделью ещё даже не началась.

«У нас есть много работы, прежде чем мы начнём эту модель. Мы работаем над новыми идеями, которые, как мы думаем, нам понадобятся для неё, но мы, безусловно, ещё не готовы начать», — сказал он.

Альтман также ответил на переживания некоторых из наиболее активных критиков дальнейшего развития OpenAI, заявив, что более значимый способ оценки потенциальных опасностей включает внешние аудиты, а также испытания на «красные команды» и проверки безопасности.

По его словам, после завершения работы над GPT-4 потребовалось более шести месяцев, прежде чем компания оказалась готова выпустить эту модель. Это намекает на то, что даже если работа над GPT-5 начнётся в ближайшее время, мы, вероятно, не увидим её скоро.