Восстановленные танки Т-34 времен Второй мировой войны попали на видео

Согласно последним данным, отреставрированные Т-34 планируется использовать в столичных мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы. Легендарные советские танки проедут по Красной площади, а также примут участие в военных парадах в других городах России.

Напомним, что танки были полностью разобраны, а после собраны заново. Специалисты занимались полной очисткой каждой детали от ржавчины, после чего покрасили эти детали. Также детали, узлы и агрегаты перебрали, при необходимости восстановив или заменив на новые. Планируется, что в самое ближайшее время экипажи приступят к тренировкам, нацеленным на отработку тех маневров, что будут продемонстрированы на Красной площади 9 мая текущего года.