Вот что объединяет неанонсированный AR-шлем Apple с самым первым iPhone

Теперь же со своим словом «выступил» и редактор Bloomberg Марк Гурман. В свежем выпуске своей новостной рассылки он заявил, что анонс устройства в 2022 году вовсе не означает, что все желающие смогут купить его в ближайшее время.

По словам Гурмана, повторится история, с которой пользователи сталкивались при анонсе оригинальных iPhone, iPad и Apple Watch. Тогда между презентацией устройства и его релизом проходило достаточно много времени.

Для сравнения, между анонсом и стартом продаж Apple Watch первого поколения прошло 227 дня. Первые покупатели iPhone 2G смогли заполучить свои устройства лишь спустя около полугода после анонса, в январе 2007 года.