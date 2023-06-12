Вот это поворот: мясо назвали вредным для здоровья сердца продуктом

Так, специалист посоветовал ограничить потребление мяса (особенно переработанного), такого как жирный бекон, сосиски, гамбургеры и мясные консервы, а также жирного красного мяса. Кардиолог относит их к худшим вариантам, когда речь идёт о контроле уровня холестерина.

Врач также рекомендовал избегать частого потребления фаст-фуда, так как он содержит много соли, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо этого, Варфоломеев предложил заменить сливочное масло и спреды на растительные масла, такие как оливковое или рапсовое масло. Они, будучи изготовленными из овощей и семян, являются более здоровыми альтернативами и могут помочь контролировать уровень холестерина.