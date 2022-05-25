Вот это спонсоры: сервис для взрослых OnlyFans перевёл в бюджет Украины 9 млн гривен

По словам чиновника, это деньги от налога Google. В гривнах это порядка 9 млн.

«Первые поступления в бюджет от налога Google. Сайт OnlyFans – $305 тысяч. Вклад индустрии развлечений в финансирование Победы. Ожидаем следующие!», — сообщил Гетманцев в своём Telegram-канале.