Вот это спонсоры: сервис для взрослых OnlyFans перевёл в бюджет Украины 9 млн гривен

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Вот это спонсоры: сервис для взрослых OnlyFans перевёл в бюджет Украины 9 млн гривенОт налога Google
Глава комитета по вопросам таможенной и налоговой политики Украины Данил Гетманцев отрапортовал о поступлении в бюджет страны $305 тысяч от сервиса развлечений для взрослых OnlyFans.
По словам чиновника, это деньги от налога Google. В гривнах это порядка 9 млн.
«Первые поступления в бюджет от налога Google. Сайт OnlyFans – $305 тысяч. Вклад индустрии развлечений в финансирование Победы. Ожидаем следующие!», — сообщил Гетманцев в своём Telegram-канале.
Источник:Газета.ru
Автор:Андрей КадуковТеги: