Вот откуда утечки: в компаниях 77% пользователей доверяют ChatGPT личные данные

Согласно отчёту о корпоративном искусственном интеллекте и безопасности данных в SaaS за 2025 год, 45% работников прибегают к генеративному ИИ, 77% из них копируют и вставляют данные в запросы чат-ботов, а более 20% таких запросов содержат конфиденциальные сведения. LayerX отслеживает эти взаимодействия через расширение для корпоративного браузера и обнаруживает, что 82% данных поступают из неуправляемых учётных записей, минуя корпоративные системы безопасности.

Генеральный директор layerX, Ор Эшед, рассказал о случае 2023 года, когда компания Samsung временно запретила использование ChatGPT после того, как один из сотрудников загрузил внутренний код в приложение. Такие утечки могут нарушить внутренние регламенты и вызвать геополитические риски, если конфиденциальная информация попадёт в зарубежные модели ИИ.

Эксперты layerX подчёркивают, что без внедрения надёжной системы единого входа (SSO) и централизованной аутентификации предотвратить утечку данных будет крайне сложно.