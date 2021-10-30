Вот почему даже привитые от COVID-19 могут заболеть коронавирусом

Рассказать об этом решил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, те, кто сделал прививку, заражаются в связи со своеобразным «лагом».

При столкновении с «дельта»-вариантом COVID-19, клетки памяти не успевают сработать вовремя. Причиной тому служит тот факт, что «дельта»-штамм изменил характер взаимодействия с клетками — он существует внутри них.

Гинцбург также отметил, что титр антител у людей начинает падать в среднем через 6-8 месяцев. Но в то же время клетки памяти сохраняются. Правда, вырабатывать антитела они начинают лишь на 2-4 день после заражения. Именно тогда инфекция распространяется из одной клетки в другую, накапливаясь в очень больших количествах.