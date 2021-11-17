Вот почему глутамат натрия — не придуманное людьми химическое вещество

И последнее утверждение достаточно сомнительное, ведь глутамат натрия — вполне природное вещество, усилитель вкуса, который можно найти в привычных нам продуктах.

Так, например, в 100 г картофеля содержится примерно 120 мг глутамата. В 100 г курицы его чуточку меньше — около 40 мг. Таким образом, этот усилитель вкуса можно встретить как в растительной, так и в животной пище.

Отметим, что уже учёные занимались изучением глутамата натрия. В итоге его вредность не удалось подтвердить. Более того, ВОЗ включил его в перечень безопасных пищевых добавок.