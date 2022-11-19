Вот почему нельзя использовать посуду с повреждённым антипригарным покрытием

При повреждённом антипригарном покрытии в ёмкость выделяется огромное количество частиц микропластика. Но обнаружить сам тефлон не так просто. Поэтому для анализа была применена рамановская спектроскопия.

Выяснилось, что даже при еле заметной царапине тефлон как химически активное вещество выделяет порядка 9 тысяч единиц пластика.

В связи с этим специалисты призвали отказываться от повреждённой посуды с антипригарным покрытием, если на нём появились даже маленькие повреждения.