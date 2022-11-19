Вот почему нельзя использовать посуду с повреждённым антипригарным покрытием

18:16, 19 ноября 2022
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Вот почему нельзя использовать посуду с повреждённым антипригарным покрытиемВыделяется очень много микропластика
Учёные из Австралии и Великобритании рассказали о проведённых исследованиях об опасности для здоровья человека повреждённой тефлоновой посуды.
При повреждённом антипригарном покрытии в ёмкость выделяется огромное количество частиц микропластика. Но обнаружить сам тефлон не так просто. Поэтому для анализа была применена рамановская спектроскопия.
Выяснилось, что даже при еле заметной царапине тефлон как химически активное вещество выделяет порядка 9 тысяч единиц пластика.
В связи с этим специалисты призвали отказываться от повреждённой посуды с антипригарным покрытием, если на нём появились даже маленькие повреждения.
Источник фото:Kitchenhandsdown.com
Источник:RuNews24
Автор:Андрей КадуковТеги: