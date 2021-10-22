Вот почему у змей нет рук и ног

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Вот почему у змей нет рук и ногИ вот почему они всё же могли появиться
Несмотря на то, что змеи относятся к рептилиям, они, в отличие от своих «родственников» лишены каких-либо конечностей. Свежее исследование сразу двух групп учёных дало ответ на вопрос, почему так получилось.
Оказывается, во всём виновато «эволюционное фиаско». Около 150 млн лет назад произошло крошечное изменение в генетическом коде змей, что в дальнейшем и сделало их такими, какие они есть сейчас.
При этом исследования на эту тему начались ещё в 2016 году, сразу двумя несвязанными командами специалистов. Но итог, к которому они в конце концов пришли, оказался схожим.
Отметим, что генетики придерживаются мнения, что если мутации привели к кратковременному (по эволюционным меркам) исчезновению конечностей, то и их обратное развитие вполне возможно. Таким образом они, например, объясняют, почему у останков некоторых тупиковых ветвей змей были обнаружены ярко выраженные конечности, а у их предков — нет.
Источник: Популярная Механика