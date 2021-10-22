Вот почему у змей нет рук и ног

И вот почему они всё же могли появиться

Несмотря на то, что змеи относятся к рептилиям, они, в отличие от своих «родственников» лишены каких-либо конечностей. Свежее исследование сразу двух групп учёных дало ответ на вопрос, почему так получилось.