Вот так будет выглядеть конкурент Apple AirPods Pro от Xiaomi

Также стоит отметить, что китайские беспроводные наушники будут максимально точно повторять форм-фактор источника вдохновения, в том числе и в плане их вакуумной конструкции. Зато что сразу же бросается в глаза, так это наличие черной версии наушников — этим решения от Apple до сих пор не могут похвастаться ни в одной из моделей.

Напомним, прежние утечки утверждали, что анонс Xiaomi Mi Air 2 Pro состоится в ближайшие недели. Цена новинки ожидается в промежутке от 74 до 89 долларов.