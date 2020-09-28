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Вот так будет выглядеть конкурент Apple AirPods Pro от Xiaomi

Сможет ли компания успешно “скопировать” не только дизайн устройства?
Несколько недель назад в сети появились первые слухи о полноценном конкуренте Apple AirPods Pro, за создание которых отвечает Xiaomi. И вот, в сети наконец-то появились изображения долгожданной новинки, которая получит название Mi Air 2 Pro.

В китайской социальной сети Weibo неизвестные инсайдеры опубликовали фотографию с изображением меню подключения новых наушников Xiaomi, сообщило Gizmochina. Оно, к слову, крайне похоже на схожую функцию в iOS, появляющуюся при подключении оригинальных AirPods и AirPods Pro.

Также стоит отметить, что китайские беспроводные наушники будут максимально точно повторять форм-фактор источника вдохновения, в том числе и в плане их вакуумной конструкции. Зато что сразу же бросается в глаза, так это наличие черной версии наушников — этим решения от Apple до сих пор не могут похвастаться ни в одной из моделей.

Напомним, прежние утечки утверждали, что анонс Xiaomi Mi Air 2 Pro состоится в ближайшие недели. Цена новинки ожидается в промежутке от 74 до 89 долларов.