Вот так будет выглядеть конкурент Apple AirPods Pro от Xiaomi
В китайской социальной сети Weibo неизвестные инсайдеры опубликовали фотографию с изображением меню подключения новых наушников Xiaomi, сообщило Gizmochina. Оно, к слову, крайне похоже на схожую функцию в iOS, появляющуюся при подключении оригинальных AirPods и AirPods Pro.
Также стоит отметить, что китайские беспроводные наушники будут максимально точно повторять форм-фактор источника вдохновения, в том числе и в плане их вакуумной конструкции. Зато что сразу же бросается в глаза, так это наличие черной версии наушников — этим решения от Apple до сих пор не могут похвастаться ни в одной из моделей.
Напомним, прежние утечки утверждали, что анонс Xiaomi Mi Air 2 Pro состоится в ближайшие недели. Цена новинки ожидается в промежутке от 74 до 89 долларов.