Вот такая она, «честная конкуренция»: Apple удалила приложение Rutube на всех iPhone за пределами России

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Вот такая она, «честная конкуренция»: Apple удалила приложение Rutube на всех iPhone за пределами РоссииРади предотвращения подобных ситуаций в ЕС проталкивают возможность установки сторонних магазинов на iOS
Пару дней назад в Сети появилась информация о требовании Apple скрыть российские государственные каналы в iOS-версии приложения Rutube.
Теперь же ситуация пришла к своему логическому завершению. Американская корпорация по итогу удалила приложение на всех iPhone, которые находятся за пределами России.
По словам представителей Rutube, это было сделано для того, чтобы «большинство русскоязычных пользователей сервиса могли скачать приложение для любого устройства, в том числе для iPhone». В то же время зарубежные зрители могут смотреть видео в веб-версии сервиса.
Напомним, что в начале мая Rutube стал жертвой атаки хакеров. Тогда платформа восстанавливала полноценную работу в течение нескольких недель. Ответственность за произошедшее взяли на себя участники группировки Anonymous.