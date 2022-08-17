Вот такая она, «честная конкуренция»: Apple удалила приложение Rutube на всех iPhone за пределами России

Теперь же ситуация пришла к своему логическому завершению. Американская корпорация по итогу удалила приложение на всех iPhone, которые находятся за пределами России.

По словам представителей Rutube, это было сделано для того, чтобы «большинство русскоязычных пользователей сервиса могли скачать приложение для любого устройства, в том числе для iPhone». В то же время зарубежные зрители могут смотреть видео в веб-версии сервиса.

Напомним, что в начале мая Rutube стал жертвой атаки хакеров. Тогда платформа восстанавливала полноценную работу в течение нескольких недель. Ответственность за произошедшее взяли на себя участники группировки Anonymous.