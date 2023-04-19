Вовсе не MacBook: раскрыт главный гаджет, который Apple покажет летом на WWDC 2023

Как пишет Bloomberg, Apple планирует представить гарнитуру смешанной реальности на грядущей конференции. Именно AR/VR-шлем бренда станет главным продуктом летней презентации компании.

Вместе с данным устройством, Тим Кук представит и операционную систему xrOS, комплект для разработки программного обеспечения и документацию для создания приложений и сервисов для гарнитуры.

Журналист Марк Гурман отметил, что ранний анонс устройства необходим для разработки первых приложений к моменту его релиза, который, по слухам, состоится ближе к концу 2023 года.

Напомним, что помимо шлема, на конференции нас также ждут новые MacBook, iOS 17 и macOS 14.