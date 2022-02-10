ВОЗ до сих пор не смогли определиться, сколько бустерных вакцин от COVID-19 нужно для защиты

ВОЗ до сих пор не смогли определиться, сколько бустерных вакцин от COVID-19 нужно для защитыЯкобы из-за малой истории наблюдений
Но, как оказалось, специалисты организации сами не знают, какое количество таких вакцин необходимо для полноценный защиты. Об этом рассказала директор ВОЗ по подготовке к глобальным эпидемическим угрозам Сильви Бранд.
Мы на знаем, приведёт ли омикрон к «длинному ковиду». Мы надеемся, что нет, так как мы наблюдаем менее опасные осложнения, чем при заражении другими штаммами <...> Мы не знаем, сколько бустеров нам потребуется, потому что у нас мало истории наблюдений. Есть теоретическая модель, что чем больше вы даёте вакцин, тем вы повышаете нейтрализующие антитела. Но то, повлияет ли это в значительной степени на увеличение вашей защиты, все ещё обсуждается.
При этом специалист напомнила, что пандемия динамична и всё ещё не завершена. А потому она допускает совершенно новые волны заражений и появление новых штаммов.