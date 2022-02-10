ВОЗ до сих пор не смогли определиться, сколько бустерных вакцин от COVID-19 нужно для защиты

Мы на знаем, приведёт ли омикрон к «длинному ковиду». Мы надеемся, что нет, так как мы наблюдаем менее опасные осложнения, чем при заражении другими штаммами <...> Мы не знаем, сколько бустеров нам потребуется, потому что у нас мало истории наблюдений. Есть теоретическая модель, что чем больше вы даёте вакцин, тем вы повышаете нейтрализующие антитела. Но то, повлияет ли это в значительной степени на увеличение вашей защиты, все ещё обсуждается.