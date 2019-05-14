ВОЗ назвала способ спасти детей от ожирения

Грудное вскармливание защищает детей от ожирения. Об этом говорится в последних исследованиях европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.

Одно из исследований показало, что некоторые части европейского региона, несмотря на принятие профилактических мер, все еще страдают от сравнительно более высокого уровня ожирения среди детей.

Второе исследование раскрыло, что младенцы, никогда не находившиеся на грудном вскармливании или получавшие грудное вскармливание лишь эпизодически, подвержены большему риску ожирения.

Представитель ВОЗ заявил: «Чем дольше ребенок находится на грудном вскармливании, тем надежнее он защищен от возникновения ожирения».

ВОЗ рекомендует практиковать исключительно грудное вскармливание в течение первых 6 месяцев жизни ребенка. После этого следует начать приучение младенца к прикорму с соответствующей пищевой ценностью, продолжая при этом кормить его грудью до 2 лет или дольше.