Наука и технологии
Опубликовано 22 декабря 2024, 16:30
1 мин.

ВОЗ объявила о прекращении вспышки заболеваемости лихорадкой Марбург в Руанде

Больше нет заболевших
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с правительством Руанды объявили о завершении вспышки лихорадки Марбург в стране.
ВОЗ объявила о прекращении вспышки заболеваемости лихорадкой Марбург в Руанде
© Marcelo Leal / Unsplash

Согласно действующим санитарным правилам, вспышка инфекции считается завершённой в случае отрицательных анализов у всех заражённых в течение 42 дней (два 21-дневных инкубационных периода вируса Марбург).

Окончание вспышки признали также в силу того, что в Руанде новых случае заражения не было с 30 октября, а последнего пациента из стационара выписали 8 октября.

Источник:Medical Xpress
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Инфекция
,
#Африка
,
#ВОЗ