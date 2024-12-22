ВОЗ объявила о прекращении вспышки заболеваемости лихорадкой Марбург в Руанде

Согласно действующим санитарным правилам, вспышка инфекции считается завершённой в случае отрицательных анализов у всех заражённых в течение 42 дней (два 21-дневных инкубационных периода вируса Марбург).

Окончание вспышки признали также в силу того, что в Руанде новых случае заражения не было с 30 октября, а последнего пациента из стационара выписали 8 октября.