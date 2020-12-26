Наука и технологии
Сегодня 11:33
ВОЗ объявила об обнаружении нового типа COVID-19 в восьми европейских странах
Напомнив о необходимости соблюдения мер безопасности
Новый тип коронавирусной инфекции продолжает распространяться. На этот раз специалисты ВОЗ нашли его в восьми европейских странах.
”Восемь регионов Европы идентифицировали у себя новый вариант COVID-19 — VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры”, — предупредил Ханс Клюге, глава Европейского регионального бюро ВОЗ. Помимо прочего он предположил, что новый штамм распространяется среди молодежи.
Специалист напомнил о необходимости соблюдения социальной дистанции и ношения маски. Также Клюге призвал не выходить за рамки “пузыря поддержки”. Речь о специальных группах, которые ограничивают круг общения в пандемию.
Напомним, что обнаружен новый тип коронавируса был еще в сентябре в Великобритании. На данный момент известно, что с этим штаммом столкнулись более тысячи людей.