ВОЗ объявила об обнаружении нового типа COVID-19 в восьми европейских странах

”Восемь регионов Европы идентифицировали у себя новый вариант COVID-19 — VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры”, — предупредил Ханс Клюге, глава Европейского регионального бюро ВОЗ. Помимо прочего он предположил, что новый штамм распространяется среди молодежи.

Специалист напомнил о необходимости соблюдения социальной дистанции и ношения маски. Также Клюге призвал не выходить за рамки “пузыря поддержки”. Речь о специальных группах, которые ограничивают круг общения в пандемию.

Напомним, что обнаружен новый тип коронавируса был еще в сентябре в Великобритании. На данный момент известно, что с этим штаммом столкнулись более тысячи людей.