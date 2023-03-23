ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России

По словам Вуйнович, ситуация в целом не вызывает тревоги, заболеваемость не ушла, но не переходит высоких значений, ничего критического нет. Также чиновница отметила, что полностью согласна с оценками Роспотребнадзора, который ежедневно предоставляет отчётность.

Вуйнович коснулась и общемировой ситуации с COVID-19. Заболеваемость снижается, хотя ещё есть страны, в которых наблюдаются скачки вируса. Тем не менее уже не приходится говорить о глобальной чрезвычайной ситуации.

Несмотря на улучшение эпидобстановки, нельзя расслабляться. Коронавирус не будет в дальнейшем вызывать серьёзную заболеваемость, но уже никуда не уйдёт.

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