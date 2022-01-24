ВОЗ: омикрон может стать последним штаммом перед концом пандемии COVID-19

По словам специалиста, вполне возможно, что после омикрон-штамм коронавируса, человечество сможет вернуться к обычной жизни из-за окончания пандемии. Такой вариант развития событий он объяснил общим иммунитетом, который выработается в результате вакцинации, перенесённой инфекции и сезонности.

В то же время представитель ВОЗ призвал всех к осторожности. Так, например, он отметил, что это не значит, что вирус перейдёт в эндемическую фазу, характерную для определённой местности. В данном случае речь идёт о том, что учёные не способны угадать, что произойдёт с вирусом дальше из-за его непредсказуемости.