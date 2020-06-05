ВОЗ подтвердила выход России на плато по коронавирусной инфекции

Так, согласно ее словам, Россия “демонстрирует плато” по показателям заболеваемости, при этом в стране также проводится огромное число тестов, что довольно-таки “здорово”. Что интересно, еще вчера, 4 июня, ВОЗ похвалила Россию за то, что она придерживается единого с мировым сообществом подхода в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что на момент написания данного материала, за последние сутки в стране было выявлено 8 726 новых заболевших. При этом общее число заразившихся COVID-19 в мире к утру 5 июня превысило 6,63 млн человек.