ВОЗ предупредила о возможном всплеске коронавируса в России летом

По словам Вуйнович, в некоторых странах число заражений коронавирусом растёт, как и количество госпитализаций. Она отметила, что COVID-19 может даже распространяться одновременно с гриппом.

«Мы всё ещё находимся в пандемии COVID-19, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно. На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций. Таким образом, не следует ничего исключать, в том числе возможное совместное распространение с гриппом. Также не представляется возможным предсказать тяжесть новых случаев COVID-19», — рассказала представитель ВОЗ.

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